Генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал 24 Каналу, что поражен, как украинская разведка смогла спланировать, подготовить и реализовать эту операцию. Проникнуть так глубоко на территорию России с использованием грузовиков и дронов является чем-то невероятным.

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Последствия операции "Паутина"

Бен Ходжес отметил, что с практической стороны поражает то, что операция СБУ "Паутина" серьезно подрывает способность России продолжать убивать мирных украинских граждан.

Украина нанесла серьезный ущерб военным мощностям Кремля, уничтожив и повредив большое количество бомбардировщиков.

Им (россиянам – 24 Канал) придется, пытаясь спасти хоть что-то, разбирать одни самолеты, чтобы поддержать в рабочем состоянии другие. Когда производство таких самолетов больше не ведется, это означает, что, невероятнее, не изготавливаются и запасные части, необходимые для стандартного технического обслуживания и модернизации,

– сказал генерал-лейтенант.

Итак, говорится о существенной потере боеспособности на чрезвычайно длительный период, пока оккупанты не смогут найти альтернативный способ для замены утраченной техники. Поэтому спецоперация СБУ это не просто выгода на одну неделю. Это стратегическое преимущество на долгую перспективу.

Россия боится за остатки авиации

Ходжес подчеркнул, что Россия теперь вынуждена задуматься над тем, где именно расположена ее авиация, какие у них есть авиабазы, где именно размещены системы противовоздушной обороны.

Теперь они (россияне – 24 Канал) осознают – каждый объект на территории России достижим. Украина может добраться до любой точки своими средствами. И это огромный вызов для командующих противовоздушной обороны России,

– отметил он.

Оккупантам, вероятно, придется искать новые способы защиты критических объектов от дальней досягаемости Вооруженных Сил Украины и украинской разведки.

Стало очевидно, что Украина больше не сдержана никакой политикой Соединенных Штатов Америки или даже правительств европейских стран. Я ожидаю и искренне надеюсь, что мы будем видеть все больше подобных действий,

– высказался генерал-лейтенант армии США в отставке.

Стоит добавить, после украинской операции "Паутина" Россия начала перемещать стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 с уязвимых аэродромов на другие базы, в основном в отдаленных регионах. В частности, часть самолетов разместили на Камчатке, Чукотке, в Татарстане и на Дальнем Востоке. Такое рассредоточение является попыткой минимизировать потери после атак дронов по российской авиации.