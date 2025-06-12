Генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес розповів 24 Каналу, що вражений, як українська розвідка змогла спланувати, підготувати й реалізувати цю операцію. Проникнути так глибоко на територію Росії з використанням вантажівок і дронів є чимось неймовірним.

До теми Служба безпеки України оприлюднила нове відео про спецоперацію "Павутина"

Наслідки операції "Павутина"

Бен Годжес зауважив, що з практичного боку вражає те, що операція СБУ "Павутина" серйозно підриває здатність Росії продовжувати вбивати мирних українських громадян.

Україна завдала серйозної шкоди військовим потужностям Кремля, знищивши й пошкодивши велику кількість бомбардувальників.

Їм (росіянам – 24 Канал) доведеться, намагаючись урятувати хоч щось, розбирати одні літаки, щоб підтримати у робочому стані інші. Коли виробництво таких літаків більше не ведеться, це означає, що, неймовірніше, не виготовляються і запасні частини, необхідні для стандартного технічного обслуговування та модернізації,

– сказав генерал-лейтенант.

Отже, мовиться про суттєву втрату боєздатності на надзвичайно тривалий період, поки окупанти не зможуть знайти альтернативний спосіб для заміни втраченої техніки. Тому спецоперація СБУ це не просто вигода на один тиждень. Це стратегічна перевага на довгу перспективу.

Росія боїться за рештки авіації

Годжес підкреслив, що Росія тепер змушена замислитися над тим, де саме розташована її авіація, які в них є авіабази, де саме розміщено системи протиповітряної оборони.

Тепер вони (росіяни – 24 Канал) усвідомлюють – кожен об'єкт на території Росії досяжний. Україна може дістатися будь-якої точки своїми засобами. І це величезний виклик для командувачів протиповітряної оборони Росії,

– зазначив він.

Окупантам, ймовірно, доведеться шукати нові способи захисту критичних об'єктів від далекої досяжності Збройних Сил України та української розвідки.

Стало очевидно, що Україна більше не стримана жодною політикою Сполучених Штатів Америки чи навіть урядів європейських країн. Я очікую і щиро сподіваюсь, що ми будемо бачити дедалі більше подібних дій,

– висловився генерал-лейтенант армії США у відставці.

Варто додати, після української операції "Павутина" Росія почала переміщати стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3 з уразливих аеродромів на інші бази, здебільшого у віддалених регіонах. Зокрема, частину літаків розмістили на Камчатці, Чукотці, у Татарстані та на Далекому Сході. Таке розосередження є спробою мінімізувати втрати після атак дронів по російській авіації.