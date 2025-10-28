Це створює проблеми для ворога на Вовчанському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Як вода з Бєлгородського водосховища затоплює дороги росіян?
Російська техніка тоне у районі Шебекіно та на Вовчанському напрямку. Логістика ворога погіршилася, затоплює бліндажі, тоне техніка.
Що відомо про удар по Бєлгородському водосховищу?
Росія звинуватила ЗСУ в ударі системою HIMARS по греблі водосховища на Бєлгородщині.
Реактивні снаряди HIMARS нібито пошкодили кілька будівель з технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів і гребінь греблі. Осколкові поранення, ймовірно, отримали 1 цивільний та росгвардієць.
Відомо, що окремі підрозділи окупантів опинилися відірваними від основних сил. Повідомляється про підтоплення бліндажів росіян.
Губернатор Бєлгородської області повідомив, що у Шебекінському окрузі вода підтопила 10 земельних ділянок, а 16 мешканців сіл, розташованих нижче дамби переїхали.
Удар по греблі завдали бійці 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем. Про це заявив Роберт Бровді "Мадяр", командувач СБС ЗСУ. Він підтвердив, що бліндажі і окопи окупантів затопило, логістика ускладнена.