Ця територія буде мінімально використовуватися загарбниками, тому серйозних наступальних дій з цього напрямку не буде. Це в ефірі 24 Каналу пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий оглядач Іван Тимочко.

Як це вплине на наступ ворога?

Іван Тимочко зазначив, що величезна кількість російських солдатів зараз буде змушена не просто воювати чи втримувати позиції, а повністю переформатовувати всю свою логістику, поставки, розташування на позиціях. Це суттєво вплине на їхню мобільність.

Навіть якби усіх окупантів там потопило, Росія дала б команду перекинути нових. Проте зараз це може викликати серйозні панічні настрої саме у тих підрозділах, які там перебувають. Хоча зараз точно невідомо, скільки саме буде підтоплено російських позицій, в якому стані вони перебувають зараз. Також невідомою залишається кінцева мета.

У теорії ми можемо припускати, що це послаблення наступу противника на північному напрямку України. Але це вплине і на багато інших факторів, які будуть супутніми, а, може, навіть ще більш шкідливими, аніж просто підтоплення російської армії. Тобто це, найімовірніше порушить взаємодію російських військ з командними центрами, з центрами прийняття рішень в стратегічному плані,

– сказав військовий оглядач.

Велика кількість російського командування все одно зараз буде залучена до того, щоб визначити баланс сил, стану справ. Вони не будуть займатися стільки військовою операцією, стільки витрачатимуть час саме на цю рутину. Внутрішньо це викличе дуже серйозні проблеми в їхніх військових.

Звичайно, ворог не відмовиться наступати з інших напрямків. Однак сам факт, що вони не змогли вибудувати систему прикриття такої дамби багато про що говорить. Крім того, ця територія точно буде підтоплена. Навіть якщо вода зійде з урахуванням сезону, висихання там не буде, напевно, вже до наступного року.

Тобто ця територія буде мінімально використовуватись російськими військами. Це теж добре. Це означатиме, що хоча б на цьому напрямку противника частина сил буде послаблена. На цьому напрямку у них не буде можливості проводити серйозні наступальні дії,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про удар по Бєлгородському водосховищу?