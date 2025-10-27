Эта территория будет минимально использоваться захватчиками, поэтому серьезных наступательных действий с этого направления не будет. Это в эфире 24 Канала объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный обозреватель Иван Тимочко.

Как это повлияет на наступление врага?

Иван Тимочко отметил, что огромное количество российских солдат сейчас будет вынуждено не просто воевать или удерживать позиции, а полностью переформатировать всю свою логистику, поставки, расположение на позициях. Это существенно повлияет на их мобильность.

Даже если бы всех оккупантов там потопило, Россия дала бы команду перебросить новых. Однако сейчас это может вызвать серьезные панические настроения именно в тех подразделениях, которые там находятся. Хотя сейчас точно неизвестно, сколько именно будет подтоплено российских позиций, в каком состоянии они находятся сейчас. Также неизвестной остается конечная цель.

В теории мы можем предполагать, что это ослабление наступления противника на северном направлении Украины. Но это повлияет и на многие другие факторы, которые будут сопутствующими, а, может, даже еще более вредными, чем просто подтопление российской армии. То есть это, скорее всего нарушит взаимодействие российских войск с командными центрами, с центрами принятия решений в стратегическом плане,

– сказал военный обозреватель.

Большое количество российского командования все равно сейчас будет привлечено к тому, чтобы определить баланс сил, положения дел. Они не будут заниматься столько военной операцией, столько будут тратить время именно на эту рутину. Внутренне это вызовет очень серьезные проблемы у их военных.

Конечно, враг не откажется наступать с других направлений. Однако сам факт, что они не смогли выстроить систему прикрытия такой дамбы о многом говорит. Кроме того, эта территория точно будет подтоплена. Даже если вода сойдет с учетом сезона, высыхания там не будет, наверняка, уже до следующего года.

То есть эта территория будет минимально использоваться российскими войсками. Это тоже хорошо. Это будет означать, что хотя бы на этом направлении противника часть сил будет ослаблена. На этом направлении у них не будет возможности проводить серьезные наступательные действия,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

