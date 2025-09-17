Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Що робили агенти ФСБ, яких затримала СБУ?

В СБУ зазначили, що для наведення ворожих атак зловмисники встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів.

За допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, росіян цікавили координати, з яких працює українська ППО,

– написали в СБУ.

Розслідування встановило, що переважну більшість "відеопасток" пара облаштувала на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях. Для цього агенти за гроші ФСБ орендували помешкання, куди потім в'їжджали із придбаною відеоапаратурою.

"За матеріалами справи, замовлення РФ виконували 22-річний полтавець і його 19-річна дружина, які шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах. Після вербування агенти "гастролювали" по різних містах північних регіонів України, де підшукували оселі поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури", – зазначили правоохоронці.

СБУ затримала пару агентів ФСБ, які коригували удари ворога по Києву / Фото СБУ

Так, наприклад, окрім квартир, фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій Укрзалізниці та магістральних колій. Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару та провели заходи з убезпечення відповідних локацій.

На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали відеокамеру у квартирі неподалік оборонного об'єкта,

– написали у службі.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам ФСБ про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ не вперше затримує агентів ФСБ в Україні