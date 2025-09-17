Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
В СБУ отметили, что для наведения вражеских атак злоумышленники устанавливали 4G-камеры с удаленным доступом для оккупантов.
С помощью видеоустройств оккупанты надеялись отслеживать ракетно-дронные обстрелы в режиме онлайн. В частности, россиян интересовали координаты, с которых работает украинская ПВО,
– написали в СБУ.
Расследование установило, что подавляющее большинство "видеоловушек" пара обустроила на окнах верхних этажей многоквартирных домов в Киевской и Черниговской областях. Для этого агенты за деньги ФСБ арендовали помещение, куда потом въезжали с приобретенной видеоаппаратурой.
"По материалам дела, заказ РФ выполняли 22-летний полтавчанин и его 19-летняя жена, которые искали "легких заработков" в телеграм-каналах. После вербовки агенты "гастролировали" по разным городам северных регионов Украины, где подыскивали дома вблизи военных объектов и критической инфраструктуры", – отметили правоохранители.
СБУ задержала пару агентов ФСБ, которые корректировали удары врага по Киеву / Фото СБУ
Так, например, кроме квартир, фигуранты устанавливали камеры возле узловых станций Укрзализныци и магистральных путей. Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентурную пару и провели мероприятия по обеспечению безопасности соответствующих локаций.
На финальном этапе спецоперации обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они устанавливали видеокамеру в квартире неподалеку оборонного объекта,
– написали в службе.
Следователи Службы безопасности сообщили агентам ФСБ о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ не впервые задерживает агентов ФСБ в Украине
СБУ 26 августа сообщила о задержании российского агента, которая собирала разведданные об оборонных объектах для ФСБ. 36-летняя женщина была завербована через знакомого из Крыма и пыталась получить "эвакуацию" в Россию за выполнение задач.
До этого во Львовской области СБУ задержала 38-летнюю женщину, которая шпионила за аэродромами украинской армейской авиации на Западе Украины. Фигурантка должна была устанавливать видеокамеры для фиксации движения вертолетов.
Психолог Елена Шершнева в комментарии 24 Канала также объяснила, что в России отбирают далеко не каждого для вербовки. В зоне риска – люди без твердых принципов, которые ставят на первое место собственный интерес, а также те граждане, которые поддаются манипуляциям через подкуп или шантаж.