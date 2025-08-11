Она пыталась найти места базирования украинской армейской авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что известно о задержании российского информатора?

Военная контрразведка СБУ разоблачила и задержала на Львовщине женщину, которая собиралась передать российским войскам координаты оперативных аэродромов с боевыми вертолетами ВСУ.

Следствие выяснило, что 38-летнюю местную безработную завербовали через Telegram-канал, который предлагал "легкий заработок". По указаниям российских кураторов она объезжала местность в поисках аэродромов, где базируется армейская авиация Украины.

В случае обнаружения таких объектов информаторка должна была устанавливать скрытые видеокамеры с автономным питанием и дистанционным доступом для врага, чтобы фиксировать наличие и маршруты перемещения вертолетов.

СБУ остановила ее деятельность на начальном этапе. Задержание произошло при попытке установить очередную "видеоловушку" возле потенциальной цели. Военная контрразведка СБУ заблаговременно обезвредила шпионские устройства и провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами. Женщине сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещения ВСУ, совершенное в условиях военного положения. Суд взял ее под стражу без возможности внесения залога. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.