Вона намагалася знайти місця базування української армійської авіації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Що відомо про затримання російської інформаторки?

Військова контррозвідка СБУ викрила та затримала на Львівщині жінку, яка збиралася передати російським військам координати оперативних аеродромів з бойовими вертольотами ЗСУ.

Слідство з’ясувало, що 38-річну місцеву безробітну завербували через Telegram-канал, який пропонував "легкий заробіток". За вказівками російських кураторів вона об’їжджала місцевість у пошуках летовищ, де базується армійська авіація України.

У разі виявлення таких об’єктів інформаторка мала встановлювати приховані відеокамери з автономним живленням і дистанційним доступом для ворога, щоб фіксувати наявність та маршрути переміщення гелікоптерів.

СБУ зупинила її діяльність на початковому етапі. Затримання відбулося під час спроби встановити чергову "відеопастку" біля потенційної цілі. Військова контррозвідка СБУ завчасно знешкодила шпигунські пристрої та провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку вилучили смартфон з доказами. Жінці повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Суд взяв її під варту без можливості внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.