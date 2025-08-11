Варто зазначити, що саме вони живлять заводи прифронтового міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Новини до теми Допоміг росіянам прориватися в Покровськ: СБУ спіймала електрика, який виявився агентом ГРУ

Як Службі безпеки вдалося затримати агентку ГРУ Росії?

За даними СБУ, щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка (ГРУ) завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору росіян вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

Для виконання завдань агентка обходила місцевість та намагалася виявити виробничі й енергооб’єкти. Окрім цього, вона "втемну" випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного із місцевих підприємств машинобудівної галузі.

Як встановило розслідування, російська агентка координувала свої дії з кадровим співробітником ГРУ через анонімний чат у месенджері. Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її контакти з куратором і затримали "на гарячому", коли вона фотографувала периметр заводського енергооб’єкта.

На місці події у неї вилучили смартфон із гугл-картами, на яких вона позначала потенційні "цілі" для окупантів.

Агентці повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

До слова, раніше СБУ затримала агента ФСБ у Силах оборони в Харківській області. Зрадник коригував ворожий вогонь і готував "прориви" росіян. Фігурантом виявився 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку так званих "легких заробітків".