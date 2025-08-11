Стоит отметить, что именно они питают заводы прифронтового города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Как Службе безопасности удалось задержать агента ГРУ России?

По данным СБУ, чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка (ГРУ) завербовала экс-работницу местного управления Пенсионного фонда. В поле зрения россиян она попала из-за своих антиукраинских комментариев в телеграмм-каналах.

Для выполнения задач агентка обходила местность и пыталась обнаружить производственные и энергообъекты. Кроме этого, она "втемную" выспрашивала нужные ей разведданные у знакомого инженера-программиста одного из местных предприятий машиностроительной отрасли.

Как установило расследование, российский агент координировала свои действия с кадровым сотрудником ГРУ через анонимный чат в мессенджере. Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее контакты с куратором и задержали "на горячем", когда она фотографировала периметр заводского энергообъекта.

На месте происшествия у нее изъяли смартфон с гугл-картами, на которых она обозначала потенциальные "цели" для оккупантов.

Агентке сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

К слову, ранее СБУ задержала агента ФСБ в Силах обороны в Харьковской области. Предатель корректировал вражеский огонь и готовил "прорывы" россиян. Фигурантом оказался 26-летний мобилизованный, которого оккупанты завербовали через телеграмм-канал по поиску так называемых "легких заработков".