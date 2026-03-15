Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Що відомо про атаку по Дніпру 15 березня?
Олександр Ганжа зазначив, що росіяни атакували Дніпро близько 11:00. За словами очільника ОВА, у місті вибуховою хвилею був понівечений двоповерховий житловий будинок – там пошкоджені дах та вікна.
Окрім того, зайнялося авто. Також стало відомо про постраждалого.
73-річний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку на Дніпро. Медики надають йому усю необхідну допомогу,
– написав Ганжа.
Наслідки російської атаки по Дніпру 15 березня / Фото з телеграм-каналу Олександра Ганжи
Згодом начальник Дніпропетровської ОВА уточнив, що у місті було понівечено три багатоквартирні будинки. Комунальники, поліція, благодійники працюють на місці.
Коли ворог атакував Дніпро раніше?
У Дніпрі ввечері 12 березня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики. Тоді керівник ОВА Олександр Ганжа підтвердив атаку на Дніпровський район.
Пізно ввечері 9 березня окупанти спрямували ударні дрони на Дніпро. Внаслідок цього у місті виникла пожежа, було пошкоджено банк, а також постраждало 10 людей.
До цього 4 березня країна-агресорка запустила балістичну ракету в бік Дніпра. За інформацією ОВА, тоді ніхто не постраждав.