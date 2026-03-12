Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Яка причина вибуху в Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпра та територіальної громади оголосили близько 19:52. Згодом загроза поширилася й для інших районів регіону. Орієнтовно о 20:28 з'явилася інформація про загрозу застосування балістичного озброєння.

Через кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ уточнили про ціль, яка рухалася у напрямку Дніпра. Орієнтовно 20:33 кореспонденти Суспільного повідомили інформацію про те, що в обласному центрі було гучно після попередження.

У Дніпрі пролунали звуки вибуху,

– ідеться у повідомленні.

О 20:47 оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння. Керівник ОВА Олександр Ганжа підтвердив атаку на Дніпровський район. Жодної інформації про можливі наслідки ворожого удару поки немає.