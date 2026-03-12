Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.
Дивіться також До 50% дронів знищують ще до кордону або вздовж лінії фронту, – заступник командувача ПС
Куди летять БпЛА зараз?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
БпЛА курсом на Суми. Група БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського (Чернігівщина). Нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.18:39, 12 березня18:14, 12 березня17:55, 12 березня
БпЛА курсом на Суми.
Група БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського (Чернігівщина).
Нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.