Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.

18:39, 12 березня

БпЛА курсом на Суми.

18:14, 12 березня

Група БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського (Чернігівщина).

17:55, 12 березня

Нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.