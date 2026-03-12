Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизни и облегчить работу силам ПВО.
Куда летят БпЛА сейчас?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Днепропетровская область: БпЛА в направлении Кривого Рога/Софиевки. БпЛА курсом на Сумы. Группа БпЛА в направлении Новгород-Северского (Черниговская область). Новые группы БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
