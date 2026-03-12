Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизни и облегчить работу силам ПВО.

Смотрите также До 50% дронов уничтожают еще до границы или вдоль линии фронта, – заместитель командующего ВС

Куда летят БпЛА сейчас?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте