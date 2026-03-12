Водночас зафіксовано влучання дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Дивіться також Провал російської ППО: чим обернеться для Путіна удар по топзаводу у Брянську

Що відомо про атаку ворога?

За даними Повітряних сил, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед", "Гербера", "Італмас" та іншими типами БпЛА.

Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків, зокрема з російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Загалом у повітряному просторі України зафіксували 94 ворожі дрони, з яких понад 60 були ударними "Шахедами".

Повітряний напад відбивали різні підрозділи Сил оборони України. До відбиття атаки були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи;

підрозділи безпілотних систем.

Станом на 09:00 українські сили протиповітряної оборони збили або подавили 77 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Де були зафіксовані влучання?