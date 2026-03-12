В то же время зафиксировано попадание дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Что известно об атаке врага?

По данным Воздушных сил, российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другими типами БпЛА.

Пуски осуществлялись сразу с нескольких направлений, в частности из российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма.

Всего в воздушном пространстве Украины зафиксировали 94 вражеских дрона, из которых более 60 были ударными "Шахедами".

Воздушное нападение отражали различные подразделения Сил обороны Украины. К отражению атаки были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы;

подразделения беспилотных систем.

По состоянию на 09:00 украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили 77 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Где были зафиксированы попадания?