Про це повідомила місцева влада.
Що відомо про атаку на Дніпро?
Про вибухи в місті інформували кореспонденти Суспільного ще о 23:02. Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА в напрямку Дніпра.
Повторні звуки вибухів чули о 23:06. Очільник ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що в регіоні працює ППО.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку.
Станом на 00:10 відомо про 4 поранених через ворожу атаку. Зокрема 29-річна жінка ушпиталена. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Натомість 60-річному чоловікові лікарі надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився.
Серед постраждалих 12-річний хлопчик,
– написав Ганжа.
Також кореспонденти зазначали, що уламки одного з дронів впали на проїжджу частину, у адміністративній будівлі поруч вибиті вікна.
Де ще гриміли вибухи останнім часом?
Під ударом окупантів увечері 9 березня опинився і Харків. В Індустріальному районі міста після атаки ворожого БпЛА загорілися 2 автівки, там також пошкоджено вікна у 2 багатоповерхових будинків та ще 7 машин.
Станом на 22:14, за даними мера, відомо про шістьох постраждалих.
Росіяни били й по Сумській області. У місцевій ОВА зазначали, що проблеми з електропостачанням можливі в населених пунктах Сумського та Охтирського районів.