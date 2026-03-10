Про це повідомила місцева влада.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Про вибухи в місті інформували кореспонденти Суспільного ще о 23:02. Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА в напрямку Дніпра.

Повторні звуки вибухів чули о 23:06. Очільник ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що в регіоні працює ППО.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку.

Станом на 00:10 відомо про 4 поранених через ворожу атаку. Зокрема 29-річна жінка ушпиталена. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Натомість 60-річному чоловікові лікарі надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився.

Серед постраждалих 12-річний хлопчик,

– написав Ганжа.

Також кореспонденти зазначали, що уламки одного з дронів впали на проїжджу частину, у адміністративній будівлі поруч вибиті вікна.

