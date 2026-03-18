Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает 24 Канал. Известно, что инцидент произошел 17 марта.
Что известно об атаке дронами по бригаде ДТЭК?
Известно, что двое электромонтеров отправились в одно из прифронтовых сел Днепропетровщины для планового осмотра линии электропередачи. Во время передвижения они успели заметить вражеские дроны, которые летели прямо в автомобиль. К счастью, энергетики успели выпрыгнуть из транспорта.
Сообщается, что первый FPV-дрон попал в переднюю часть автомобиля. После попадания второго беспилотника автомобиль вспыхнул и полностью сгорел.
Обратите внимание! 18 марта в Днепропетровской области продолжают действовать графики почасовых отключений. Свет будут выключать по одному разу для большинства подгрупп.
Какая ситуация в Днепре?
