Речь идет о водителе фуры Тевфика Бекташа. Мужчина не пошел в укрытие, а решил переждать обстрел в машине. Он погиб от прямого попадания, передает 24 Канал со ссылкой на турецкое издание NTV.
Провела в реанимации почти месяц: в Киеве умерла женщина, пострадавшая во время атаки 7 сентября
Что известно о гибели гражданина Турции в Киеве?
Отмечается, что Тевфик Бекташ привез груз из района Акиязы в украинский Киев. После разгрузки он остался ждать в таможенной зоне. Именно сюда ударили оккупанты.
В таможенной зоне после обстрела сгорело много транспортных средств.
Известно, что дома в Турции на Бекташа ждали трое детей.
Напомним, что в тот страшный день в Киеве погибли еще три человека. Это 12-летняя Александра Полищук, тело которой деблокировали из-под завалов одной из многоэтажек. Также россияне забрали жизни 50-летней медсестры Оксаны из Института кардиологии и ее пациента.
По словам свидетелей, во время тревоги всех пациентов спустили в подвал. Однако одному из них внезапно стало плохо. Оказать помощь в укрытии, где собралось много людей, было невозможно. Поэтому Оксана решилась вместе с пациентом подняться в отделение. Именно тогда здание медучреждения атаковал "Шахед".
Также 28 сентября, прячась от российских дронов и ракет, в укрытии умерла 52-летняя Илона Ревут. У женщины не выдержало сердце.
Последние атаки России на Украину
- 30 сентября среди бела дня россияне массированно атаковали Днепр дронами. В результате обстрела погиб человек еще 15 человек получили ранения. Повреждены жилые многоэтажки, офисные помещения, магазины и автомобили.
- Ночью российский беспилотник попал в дом в селе Чернетчина Сумской области, в результате чего погибла семья Лесниченко.
- 24-летняя роженица Татьяна Сакиян получила 95% ожогов во время обстрела Киева 7 сентября. Женщина умерла в больнице, несмотря на усилия врачей.