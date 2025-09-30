Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.

Смотрите также Россияне убили медсестру, которая помогала пациенту во время обстрела Киева

Что известно о смерти женщины после атаки по Киеву?

Кличко привел очень мало подробностей.

В реанимации одной из столичных больниц умерла 74-летняя женщина, которая пострадала от атаки врага на Киев 7 сентября,

– написал он.

Но мэр столицы напомнил, что 7 сентября во время атаки на Киев в Святошинском районе погибли молодая женщина и ее маленький ребенок.

"На следующий день из-под завалов достали тело еще одной жертвы – мужчины. Неделю назад в больнице умерла молодая женщина, которая пострадала от ракетного обстрела. На тот момент она была беременна. За ее жизнь врачи боролись две недели. Малыша медики спасли, сделав матери кесарево сечение. А женщину спасти не удалось..." – говорится в сообщении чиновника.

Обратите внимание! Погибшая роженица – это Татьяна Сакиян. У нее было 95% ожогов тела после обстрела, поскольку "Шахед" влетел прямо в ее квартиру. Маленький Назарчик и его отец в тяжелом состоянии в больнице.

Таким образом, жертв атаки на Киев 7 сентября уже 5 – это, в частности, три женщины и маленький ребенок.

24 Канал выражает соболезнования всем, кто знал погибшую. Вечная память!

Что известно об атаке на Киев 7 сентября?