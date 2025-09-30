Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

Що відомо про смерть жінки після атаки по Києву?

Кличко навів дуже мало подробиць.

У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня,

– написав він.

Але мер столиці нагадав, що 7 вересня під час атаки на Київ у Святошинському районі загинули молода жінка і її маленька дитина.

"Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви – чоловіка. Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин. А жінку врятувати не вдалося…" – мовиться в дописі посадовця.

Зверніть увагу! Загибла породілля – це Тетяна Сакіян. Вона мала 95% опіків тіла після обстрілу, оскільки "Шахед" влетів просто в її квартиру. Маленький Назарчик і його батько у важкому стані в лікарні.

Таким чином, жертв атаки на Київ 7 вересня уже 5 – це, зокрема, три жінки та маленька дитина.

24 Канал висловлює співчуття всім, хто знав загиблу. Вічна пам'ять!

Що відомо про атаку на Київ 7 вересня?