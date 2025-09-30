Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.
Що відомо про загибель 50-річної медсестри?
Очевидці розповіли журналістам, що під час тривоги всіх хворих медсестри й санітарки спустили у підвал. Однак одному з пацієнтів стало зле, а надати йому допомогу в підвалі, де зібралося багато людей, було неможливо. Потрібно було зробити кардіограму тощо.
Жінка наважилася піднятися нагору у відділення. Вони пішли нагору разом, і коли медсестра надавала допомогу, "Шахед" влучив прямо в їхнє відділення.
Унаслідок російського терору загинула медсестра: дивіться фото Оксани К. та МОЗ
Відомо, що Оксана родом із Василькова Київської області. В інституті кардіології вона працювала вже багато років, прийшла відразу після закінчення училища. Її знало багато пацієнтів, жінка ніколи й нікому не відмовляла в допомозі. Про неї згадують як про дуже світлу та чуйну людину.
У липні в неї помер чоловік.
Як вона розповідала: на роботі допомагала рятувати всіх пацієнтів, а вдома чоловіку не змогла допомогти, він помер у неї на руках буквально за кілька хвилин,
– пишуть у виданні.
В Оксани залишилася єдина донька, сестра та батьки. Її тато був лікарем-педіатром.
Після смерті чоловіка в Оксани відкрився талант писати вірші. Вона присвячувала їх рідним, друзям.
Які наслідки російської атаки на Київ?
Унаслідок російського терору столиці були уражені Інститут кардіології, житлові будинки та цивільні автівки. Загалом атаковано 6 районів міста. Відомо про постраждалих та загиблих, зокрема дітей.
Також російські окупанти вдарили ракетою в дитячий садок у Дарницькому районі. Пошкоджені вікна в житлових будинках поруч, штаб допомоги розмістили на Ялтинській 24/23.
Відомо про 4 жертви російської атаки. Кількість поранених становить 14 людей.