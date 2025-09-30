Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

Що відомо про загибель 50-річної медсестри?

Очевидці розповіли журналістам, що під час тривоги всіх хворих медсестри й санітарки спустили у підвал. Однак одному з пацієнтів стало зле, а надати йому допомогу в підвалі, де зібралося багато людей, було неможливо. Потрібно було зробити кардіограму тощо.

Жінка наважилася піднятися нагору у відділення. Вони пішли нагору разом, і коли медсестра надавала допомогу, "Шахед" влучив прямо в їхнє відділення.

Відомо, що Оксана родом із Василькова Київської області. В інституті кардіології вона працювала вже багато років, прийшла відразу після закінчення училища. Її знало багато пацієнтів, жінка ніколи й нікому не відмовляла в допомозі. Про неї згадують як про дуже світлу та чуйну людину.

У липні в неї помер чоловік.

Як вона розповідала: на роботі допомагала рятувати всіх пацієнтів, а вдома чоловіку не змогла допомогти, він помер у неї на руках буквально за кілька хвилин,

В Оксани залишилася єдина донька, сестра та батьки. Її тато був лікарем-педіатром.

Після смерті чоловіка в Оксани відкрився талант писати вірші. Вона присвячувала їх рідним, друзям.

