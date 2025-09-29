Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дарницької райдержадміністрації Олександра Ковтунова.

Які наслідки ворожого удару?

Унаслідок чергового терористичного акту Росії, на лівому березі столиці, у Дарницькому районі, було влучання у дитячий садочок.

Наслідки російського терору / Фото Дарницької райдержадміністрації

Знову ворог нищить оселі наших громадян. Втретє залетіло в дитячий садок і пошкоджені поруч вікна в житлових будинках,
– прокоментував Олександр Ковтунов.

Він підкреслив, що штаб допомоги буде розміщено за адресою Ялтинська 24/23.

Ворог ударив по дитячому садку / Фото Дарницької райдержадміністрації

Що відомо про масований обстріл України вночі 28 вересня?

  • Нагадаємо, що росіяни розпочали обстріл України ввечері 27 вересня та продовжили уночі. Ворог запустив по Україні ударні БпЛА, крилаті ракети та балістику.

  • Ворог масовано атакував Запоріжжя. Унаслідок удару відомо про щонайменше 42 постраждалих, серед поранених також є троє дітей, їх госпіталізували.

  • Увечері в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Відомо, що внаслідок обстрілу столиці загинули 4 людини, серед них – дитина. Ще 13 осіб постраждали.