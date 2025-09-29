Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дарницької райдержадміністрації Олександра Ковтунова.

Дивіться також Майже все летіло на Київ: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА під час атаки 28 вересня

Які наслідки ворожого удару?

Унаслідок чергового терористичного акту Росії, на лівому березі столиці, у Дарницькому районі, було влучання у дитячий садочок.

Наслідки російського терору / Фото Дарницької райдержадміністрації

Знову ворог нищить оселі наших громадян. Втретє залетіло в дитячий садок і пошкоджені поруч вікна в житлових будинках,

– прокоментував Олександр Ковтунов.

Він підкреслив, що штаб допомоги буде розміщено за адресою Ялтинська 24/23.

Ворог ударив по дитячому садку / Фото Дарницької райдержадміністрації

Що відомо про масований обстріл України вночі 28 вересня?