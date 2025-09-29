Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Дарницкой райгосадминистрации Александра Ковтунова.

Какие последствия вражеского удара?

В результате очередного террористического акта России, на левом берегу столицы, в Дарницком районе, было попадание в детский сад.

Последствия российского террора / Фото Дарницкой райгосадминистрации

Момент попадания по детскому саду: смотрите видео

Опять враг уничтожает дома наших граждан. В третий раз залетело в детский сад и повреждены рядом окна в жилых домах,

– прокомментировал Александр Ковтунов.

Он подчеркнул, что штаб помощи будет размещен по адресу Ялтинская 24/23.

Враг ударил по детскому саду / Фото Дарницкой райгосадминистрации

Что известно о массированном обстреле Украины ночью 28 сентября?