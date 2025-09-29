Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Дарницкой райгосадминистрации Александра Ковтунова.
Смотрите также Почти все летело на Киев: ориентировочный маршрут ракет и БпЛА во время атаки 28 сентября
Какие последствия вражеского удара?
В результате очередного террористического акта России, на левом берегу столицы, в Дарницком районе, было попадание в детский сад.
Последствия российского террора / Фото Дарницкой райгосадминистрации
Момент попадания по детскому саду: смотрите видео
Опять враг уничтожает дома наших граждан. В третий раз залетело в детский сад и повреждены рядом окна в жилых домах,
– прокомментировал Александр Ковтунов.
Он подчеркнул, что штаб помощи будет размещен по адресу Ялтинская 24/23.
Враг ударил по детскому саду / Фото Дарницкой райгосадминистрации
Что известно о массированном обстреле Украины ночью 28 сентября?
Напомним, что россияне начали обстрел Украины вечером 27 сентября и продолжили ночью. Враг запустил по Украине ударные БпЛА, крылатые ракеты и баллистику.
Враг массированно атаковал Запорожье. В результате удара известно о по меньшей мере 42 пострадавших, среди раненых также есть трое детей, их госпитализировали.
Вечером в Киеве завершили аварийно-спасательные работы. Известно, что в результате обстрела столицы погибли 4 человека, среди них – ребенок. Еще 13 человек пострадали.