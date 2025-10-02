Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Почему в Сумах прогремел взрыв?

Вечером 2 октября россияне начали очередной обстрел Украины ударными дронами. Об опасности сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски КАБ на Сумщину,

– предупредили защитники в 21:25.

Кроме этого, вражеские дроны зафиксировали в нескольких регионах Украины, в частности на Киевщине, Житомирщине и Черниговщине.

Где также было громко?