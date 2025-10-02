Там работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Что известно о вражеской атаке?
Воздушную тревогу для Вышгородского и Бучанского районов области объявили ориентировочно в 12:24 и 12:56 соответственно. Около 12:01 опасность добралась до столицы. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА.
Уже в 13:27 сообщили о приближении дронов к Киеву с севера. Впоследствии в ОВА сообщили о фиксации беспилотников в воздушном пространстве области. Отметили о работе сил противовоздушной обороны в регионе.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
Какие детали предыдущих атак известны?
- Ночью россияне атаковали Одесскую область. Там поврежден объект транспортной инфраструктуры. Также обстрел повредил крышу и остекление частного дома. По данным ОВА, есть перебои электроснабжения, есть 2 пострадавших.
- Также под ударом находилась Киевская область, в частности город Буча и Вышгородский район. В результате атаки ранения получили два человека, они в больнице. Российский обстрел вызвал пожары на двух местах.
- В общем, по состоянию на утро, ПВО сбила или подавила 53 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны, сообщали в Воздушных силах ВСУ. Несмотря на это, к сожалению, зафиксировали попадание 31 беспилотника на минимум 6 локациях.