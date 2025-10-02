Там работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Что известно о вражеской атаке?

Воздушную тревогу для Вышгородского и Бучанского районов области объявили ориентировочно в 12:24 и 12:56 соответственно. Около 12:01 опасность добралась до столицы. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА.

Уже в 13:27 сообщили о приближении дронов к Киеву с севера. Впоследствии в ОВА сообщили о фиксации беспилотников в воздушном пространстве области. Отметили о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак – читайте в нашем телеграм-канале.

Какие детали предыдущих атак известны?