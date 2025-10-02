Там працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Дивіться також У низці областей знову загроза атаки ударними БпЛА: куди прямують дрони
Що відомо про ворожу атаку?
Повітряну тривогу для Вишгородського та Бучанського районів області оголосили орієнтовно о 12:24 та 12:56 відповідно. Близько 12:01 небезпека дісталася столиці. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних БпЛА.
Вже о 13:27 повідомили про наближення дронів до Києва з півночі. Згодом в ОВА повідомили про фіксацію безпілотників у повітряному просторі області. Зазначили про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– ідеться у повідомленні.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак – читайте в нашому телеграм-каналі.
Які деталі попередніх атак відомі?
- Уночі росіяни атакували Одеську область. Там пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Також обстріл пошкодив дах та скління приватного будинку. За даними ОВА, є перебої електропостачання, є 2 постраждалих.
- Також під ударом перебувала Київська область, зокрема місто Буча та Вишгородський район. Внаслідок атаки поранення отримали двоє осіб, вони у лікарні. Російський обстріл спричинив пожежі на двох місцях.
- Загалом, станом на ранок, ППО збила чи подавила 53 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни, повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Попри це, на жаль, зафіксували влучання 31 безпілотника на щонайменше 6 локаціях.