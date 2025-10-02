Відомо про поранених та знеструмлення великої кількості споживачів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Які наслідки атаки на Одещину?

Вночі 2 жовтня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Попри активну роботу ППО, пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Один працівник отримав уламкові поранення та йому надали медичну допомогу.

Також обстріл пошкодив дах та скління приватного будинку. Там відомо про ще одного постраждалого.

За даними ОВА, є перебої електропостачання. Станом на 09:03 2 жовтня енергетики відновили подачу електроенергії там, де це технічно можливо. Наразі 11,3 тисячі споживачів вже мають світло.

Проте тимчасово без електропостачання залишаються 46,6 тисячі споживачів. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

Рятувальники Одещини гасять займання після атаки / Фото ДСНС

Що відомо про нічну атаку на Україну?