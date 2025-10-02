Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона советуем не пренебрегать безопасностью.

Что известно о движении вражеских дронов?

20:43, 2 октября

БпЛА на Днепропетровщине, вектор движения Кривой Рог.

20:42, 2 октября

БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

20:40, 2 октября

БпЛА на востоке Запорожской области, курс западный.

20:38, 2 октября

БпЛА в центре Полтавщины, курсом на Миргород.

20:37, 2 октября

БпЛА с Черкасской области курсом на Киевщину (Бориспольский район).

20:36, 2 октября

БпЛА курсом на Харьков.

20:16, 2 октября

БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область.

19:24, 2 октября

БпЛА на Полтавщине, курс юго-западный.

19:15, 2 октября

БпЛА курсом на Харьков.

19:03, 2 октября

Группа вражеских БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.