Що відомо про вибухи у Миколаєві?

Вибух у Миколаєві пролунав о 22:38.

Зауважимо, що у цей момент повітряна тривога у місті оголошена не була. Не оголосили її й одразу опісля. Офіційних коментарів від влади станом на зараз не надходило.

Крім цього, інформація про вибухи практично у той же час надійшла і з Херсона. Сирен там також не було.

