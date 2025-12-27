Крім цього, днями в мережі з'явилося відео, на якому росіяни заявляють про нібито захоплення командно-спостережного пункту одного з українських підрозділів у центральній частині Гуляйполя. На оприлюднених кадрах демонструють нібито залишені комп'ютери, службову документацію та мобільні телефони. Спеціально для 24 Каналу військові та експерти розповіли про реальну ситуацію біля Гуляйполя та оцінили, як втрата міста може вплинути на загальну оборону Південного напрямку.

Як діє ворог у районі Гуляйполя?

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин пояснив, що російські війська намагаються переломити ситуацію біля Гуляйполя, посилюючи тиск на українську оборону з різних напрямків. Ворог активно застосовує штурмові дії та тактику малих груп, намагаючись розширити зону бойових дій і нав'язати власні умови.

За його словами, лише за минулу добу в межах Гуляйполя зафіксували понад два десятки бойових зіткнень. Інтенсивні бої також точилися поблизу міста, зокрема в районі Варварівки, що вказує на високу штурмову активність противника.

Зверніть увагу! 425 штурмовий полк "Скеля" повідомив, що займається стабілізацією ситуації в Гуляйполі Запорізької області. Натепер триває активне зачищення міста від російських окупаційних військ. У полку запевнили, що росіяни втратили два батальйони та припинили просування містом.

"У самому Гуляйполі за добу відбулося близько 20 – 25 бойових зіткнень. Якщо враховувати й Варварівку поруч, це справді дуже інтенсивні штурми", – зазначив Волошин.

Окупаційні війська намагаються витіснити українські підрозділи з кварталів, які перебувають під контролем Сил оборони, а також прориватися вглиб позицій, захоплюючи окремі будівлі, укриття та опорні пункти. У відповідь українські захисники проводять пошуково-ударні дії та знищують ворожі штурмові групи.

Противник намагається витіснити наші сили з утримуваних кварталів і паралельно проникає в глибину оборони. За населений пункт тривають запеклі бої, – пояснив речник.

Ворог дистанційно мінує шляхи постачання до Гуляйполя, активно залучаючи підрозділи БпЛА. Крім того, бойові дії тривають у населених пунктах уздовж маршруту постачання з Покровського Дніпропетровської області, зокрема в районах Добропілля, Прилук і Варварівки.

Де просуваються росіяни на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Противник прагне взяти ці точки під контроль, щоб перерізати логістичні шляхи та створити умови для подальшого наступу в західному напрямку. Тиск на логістику залишається одним із головних елементів ворожої тактики, водночас висока інтенсивність атак на підступах до міста суттєво ускладнює роботу українських підрозділів і потребує постійної протидії.

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку?

Гуляйполе – важливий населений пункт для нашої оборони. Туди спрямовувалися резерви, командування розуміло важливість цієї ділянки. Військовий оглядач Василь Пехньо сказав, що окупанти не просто інфільтруються та намагаються закріпитися в населеному пункті.

"На жаль, ми бачили відео із захоплення КСП батальйону. Я послухав і прочитав думки багатьох військовослужбовців, які кажуть, що не пам'ятають за час повномасштабного вторгнення, щоб незнищений КСП батальйону захопили", – мовив Пехньо.

Важливо! Командир 1-го ОШП Дмитро Філатов ("Перун") повідомив, що командно-спостережний пункт ЗСУ в Гуляйполі Запорізької області був залишений без бою через паніку серед особового складу та управлінські прорахунки. Це сталося попри те, що в місто проникла диверсійна група противника у складі лише трьох військових.

За його словами, запізніла реакція Сил оборони Півдня свідчить про те, що командування погано розуміє ситуацію у районі Гуляйполя. Очевидно, там сталася надзвичайна ситуація, і це демонструє хаотизацію оборони на цій ділянці фронту.

Аналітики DeepState ще 27 листопада заявили про серйозні проблеми у 102 бригаді територіальної оборони, яка відповідала за оборону Гуляйполя. Тоді йшлося про те, що було втрачено зв'язок із бійцями, вони виявилися відрізаними й через це змушені були відходити на схід від Гуляйполя в район населених пунктів Зелений Гай та Високе.

Вже 28 листопада DeepState повідомив, що фактично бійці, які відступали, опинилися перед перехресним вогнем friendly fire наших бійців, які не розуміли, що це за військові, – додав військовий оглядач.

Після цього росіяни почали будувати ІПСО про те, що нібито в Силах оборони з'явилися загороджувальні загони. На Гуляйпільському напрямку відбуваються хаотичні речі. Про них уже місяць пише DeepState, але досі ніхто нічого не розуміє, що викликає багато питань щодо оборони на цій ділянці. Хоча у звітах ішлося про те, що на цій ділянці все контрольовано.

Які наслідки для України матиме втрата населеного пункту?

Військовий аналітик Денис Попович пояснив, що події на Запорізькому напрямку можуть мати набагато серйозніші наслідки, ніж здається на перший погляд. За його словами, втрата одного стратегічно важливого пункту здатна кардинально вплинути на рівень безпеки великого прифронтового міста.

Ситуація на Запорізькому напрямку свідчить про зміну підходів противника. Російські війська одночасно посилюють тиск на кількох відтинках, активно застосовуючи артилерію та намагаючись розширити зону ураження навколо прифронтових населених пунктів. Характер обстрілів підтверджує, що ворог уже працює в межах дальності важкого озброєння.

Той факт, що місто зараз перебуває під інтенсивними обстрілами, очевидний. Дальність дозволяє застосовувати як ствольну, так і реактивну артилерію, – зазначив Попович.

Він наголосив, що важливим є не лише безпосередня близькість цього району до Запоріжжя, а й сам напрямок можливого просування, який може відкрити противнику нові наступальні перспективи. Саме тут, за його оцінкою, ризики є найбільшими.

У разі падіння Гуляйполя ворог зможе просуватися з іншого напрямку, що значно ускладнить ситуацію для Запоріжжя, – зауважив оглядач.

Він також додав, що наступним логічним кроком для російських військ може стати посилення тиску в напрямку Оріхова, що ще більше скорочує відстань до обласного центру. Попри складні бої та втрати на інших ділянках фронту, саме цей сценарій наразі виглядає для противника найбільш привабливим.

Детальніше про ситуацію біля Гуляйполя