Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
Що відомо про атаку на Полтавську область 3 жовтня?
Під час масованої комбінованої атаки з боку Росії на Полтавщині постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Ворог застосував по регіону кілька ракет та запускав дрони.
У Полтавській громаді уламками впали на приватне домоволодіння, будинок зазнав ушкоджень. На щастя, на всіх локаціях обійшлося без постраждалих.
Де вночі була російська атака?
Усю ніч Полтава та область перебували під масованою ворожою атакою. Росіяни запустили перші повітряні цілі після 01:00, усього на область, за даними Повітряних Сил ЗСУ, летіли щонайменшет 12 ракет та кілька дронів.
Безпілотники також атакували Одесу. Найбільша кількість рухалися на північні райони. Перші вибухи пролунали приблизно о 02:28.
Гучно вночі було й у Дніпрі – місто атакували ударні безпілотники.
Увечері 2 жовтня повітряна тривога через атаку російських ударних дронів лунала в Києві. На лівому березі міста працювала ППО.