Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Що відомо про атаку на Полтавську область 3 жовтня?

Під час масованої комбінованої атаки з боку Росії на Полтавщині постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Ворог застосував по регіону кілька ракет та запускав дрони.

У Полтавській громаді уламками впали на приватне домоволодіння, будинок зазнав ушкоджень. На щастя, на всіх локаціях обійшлося без постраждалих.

Де вночі була російська атака?

  • Усю ніч Полтава та область перебували під масованою ворожою атакою. Росіяни запустили перші повітряні цілі після 01:00, усього на область, за даними Повітряних Сил ЗСУ, летіли щонайменшет 12 ракет та кілька дронів.

  • Безпілотники також атакували Одесу. Найбільша кількість рухалися на північні райони. Перші вибухи пролунали приблизно о 02:28.

  • Гучно вночі було й у Дніпрі – місто атакували ударні безпілотники.

  • Увечері 2 жовтня повітряна тривога через атаку російських ударних дронів лунала в Києві. На лівому березі міста працювала ППО.