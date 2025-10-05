Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Львів.
Що відомо про вибухи на Стрийщині?
Перша серія вибухів біля Стрия пролунали близько 5:35. Востаннє гучно було близько 7 години ранку.
Моніторингові канали незадовго до цього попереджали про наближення крилатих ракет в бік Стрия. Район Стрия став одним з основних векторів удару цієї ночі.
Повітряну тривогу у Львівській області оголосили ще о 3:50.
Багато вибухів вранці лунало і у Львові. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт поки не виїжджає на маршрути.