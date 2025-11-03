Когда будет тепло в домах Львова?

Об этом рассказал на брифинге руководитель коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

Смотрите также Помощь в отопительный сезон: кто может получить до 20 тысяч гривен на дрова

По его словам, в понедельник начали запуск львовских котельных, которые в этом отопительном сезоне еще не вводили в эксплуатацию.

Также котельные, которые до этого осуществляли подачу горячей воды или подавали тепло только в больницы или школы, заработали и на жилые дома.

Это не означает, что уже сегодня во всех домах есть тепло, но в течение нескольких дней мы полностью запустим теплоноситель во все дома горожан,

– подчеркнул Одинец.

Он добавил, что тепло в жилые дома Львова подают одновременно. Далее все же зависит от их готовности к отопительному сезону. То есть если система была заблаговременно роззитрена и заполнена водой, то проблем с подачей тепла не должно быть.

Если проведены все соответствующие регламентные мероприятия, тогда проблем не будет, дом получит сразу тепло,

– пояснил Одинец.

При этом в "Львовтеплоэнерго" отметили, что интенсивность подачи энергоносителя будут уменьшать, если температура воздуха днем будет значительно расти.

Важно! Детсады, школы и больницы Львова уже получают тепло, сообщил мэр города Андрей Садовый. Учреждения социальной сферы и здравоохранения области обеспечили теплоснабжением до 18 октября.

Хватит ли Львову газа на зиму?

Руководитель "Львовтеплоэнерго" также рассказал, что сейчас город имеет договор с НАК "Нафтогаз" на поставку газа.

В договоре лимиты на поставку газа определены помесячно, в том числе доведены на ноябрь. По мнению Александра Одинца, они являются достаточными для стабильного прохождения зимы во Львове.

Но вы сами прекрасно понимаете, что это лимиты, которые есть в договоре и поставки газа будет зависеть от состояния газотранспортной системы и соответственно от наличия или отсутствия атак врага и разрушений газотранспортной системы,

– подчеркнул Одинец.

Отопительный сезон в Украине: что известно?