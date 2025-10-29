Что известно об отопительном сезоне на Закарпатье?

Коммунальные хозяйства и учреждения Закарпатья готовы к работе в осенне-зимний период на 100%, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

Смотрите также Отопительный сезон в Украине: более 10 областей уже начали подачу тепла

По его словам, все 64 общины определились с датой запуска тепла в коммунальные учреждения. Быстрее всего тепло появилось в горных общинах Ужгородского, Хустского, Тячевского, Раховского районов, поскольку там низкие температурные режимы зафиксировали раньше, чем в низменных.

На Закарпатье 492 котельные коммунальных учреждений работают на сжигании древесины, еще 21 – на электроотоплении. Город Рахов централизованно обогревает 19 многоквартирных домов и 27 бюджетных учреждений. В случае отключений света область сможет продолжить подавать отопление.

Есть 163 единицы автономных источников питания общей мощностью 11 мегаватт;

бесперебойную работу медицинских учреждений будут гарантировать 138 генераторов.

Напомним, что по состоянию на 28 октября, 13 областей Украины частично подключены к отоплению, что охватывает более 55% объектов социальной сферы, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Среди них:

более 5 тысяч детских садов; почти 6 тысяч учебных заведений; более 2 тысяч – учреждений здравоохранения.

Что известно о запасах газа и отопительном сезоне в Украине?