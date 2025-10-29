Що відомо про опалювальний сезон на Закарпатті?

Комунальні господарства та установи Закарпаття готові до роботи в осінньо-зимовий період на 100%, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

Дивіться також Опалювальний сезон в Україні: понад 10 областей вже розпочали подачу тепла

За його словами, всі 64 громади визначилися з датою запуску тепла до комунальних закладів. Найшвидше тепло з’явилося у гірських громадах Ужгородського, Хустського, Тячівського, Рахівського районів, оскільки там низькі температурні режими зафіксували раніше, ніж у низинних.

На Закарпатті 492 котельні комунальних закладів працюють на спалюванні деревини, ще 21 – на електроопаленні. Місто Рахів централізовано обігріває 19 багатоквартирних будинків та 27 бюджетних установ. У випадку відключень світла область зможе продовжити подавати опалення.

  • Є 163 одиниці автономних джерел живлення загальною потужністю 11 мегават;
  • безперебійну роботу медичних закладів гарантуватимуть 138 генераторів.

Нагадаємо, що станом на 28 жовтня, 13 областей України частково підключені до опалення, що охоплює понад 55% об'єктів соціальної сфери, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Серед них:

  1. понад 5 тисяч дитячих садків;
  2. майже 6 тисяч закладів освіти;
  3. понад 2 тисячі – закладів охорони здоров’я.

Що відомо про запаси газу та опалювальний сезон в Україні?

  • Опалювальний сезон в Україні розпочався 28 жовтня. Понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 кілометрів теплових мереж, проведено ремонтні роботи, , сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.

  • Україна накопичила 13,2 мільярда кубів газу, але через російські атаки потребує додаткового імпорту для проходження опалювального сезону. Нафтогазу потрібно ще 1,9 мільярда євро для імпорту газу, частину з яких планують залучити через внутрішні резерви та міжнародну допомогу.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в енергетиці складна через російські обстріли, і потрібні засоби протиповітряної оборони та міжнародна допомога. Україна веде переговори з Німеччиною та Італією щодо постачання електрообладнання, а також працює над імпортом газу, знайшовши 70% необхідних коштів для цього процесу.