Що відомо про опалювальний сезон на Закарпатті?
Комунальні господарства та установи Закарпаття готові до роботи в осінньо-зимовий період на 100%, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.
За його словами, всі 64 громади визначилися з датою запуску тепла до комунальних закладів. Найшвидше тепло з’явилося у гірських громадах Ужгородського, Хустського, Тячівського, Рахівського районів, оскільки там низькі температурні режими зафіксували раніше, ніж у низинних.
На Закарпатті 492 котельні комунальних закладів працюють на спалюванні деревини, ще 21 – на електроопаленні. Місто Рахів централізовано обігріває 19 багатоквартирних будинків та 27 бюджетних установ. У випадку відключень світла область зможе продовжити подавати опалення.
- Є 163 одиниці автономних джерел живлення загальною потужністю 11 мегават;
- безперебійну роботу медичних закладів гарантуватимуть 138 генераторів.
Нагадаємо, що станом на 28 жовтня, 13 областей України частково підключені до опалення, що охоплює понад 55% об'єктів соціальної сфери, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.
Серед них:
- понад 5 тисяч дитячих садків;
- майже 6 тисяч закладів освіти;
- понад 2 тисячі – закладів охорони здоров’я.
Що відомо про запаси газу та опалювальний сезон в Україні?
Опалювальний сезон в Україні розпочався 28 жовтня. Понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 кілометрів теплових мереж, проведено ремонтні роботи, , сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.
Україна накопичила 13,2 мільярда кубів газу, але через російські атаки потребує додаткового імпорту для проходження опалювального сезону. Нафтогазу потрібно ще 1,9 мільярда євро для імпорту газу, частину з яких планують залучити через внутрішні резерви та міжнародну допомогу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в енергетиці складна через російські обстріли, і потрібні засоби протиповітряної оборони та міжнародна допомога. Україна веде переговори з Німеччиною та Італією щодо постачання електрообладнання, а також працює над імпортом газу, знайшовши 70% необхідних коштів для цього процесу.