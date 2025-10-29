Когда Львов начнет отопительный сезон?

Отопление в жилых домах по всему городу планируют запустить с 3 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

Смотрите также Отопительный сезон 2025: в каких городах Украины уже включили тепло

Тепло в домах в течение следующих 2 – 5 дней в зависимости от системы отопления. А учреждения социальной сферы, такие как детсады, школы и больницы, уже получают тепло.

Эти выходные еще будут относительно теплыми, но от ноября поблажек не ждем, поэтому хорошо, что можем включить тепло для всех. В случае непредсказуемых сбоев сообщайте на горячую линию города, чтобы наши работники быстро все починили,

– сообщил Садовый.

Напомним, что по состоянию на 28 октября, 13 областей Украины частично подключены к отоплению, что охватывает более 55% объектов социальной сферы, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Среди них:

более 5 тысяч детских садов; почти 6 тысяч учебных заведений; более 2 тысяч – учреждений здравоохранения.

Что известно о запасах газа и отопительном сезоне в Украине?