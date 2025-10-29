Когда Львов начнет отопительный сезон?
Отопление в жилых домах по всему городу планируют запустить с 3 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.
Тепло в домах в течение следующих 2 – 5 дней в зависимости от системы отопления. А учреждения социальной сферы, такие как детсады, школы и больницы, уже получают тепло.
Эти выходные еще будут относительно теплыми, но от ноября поблажек не ждем, поэтому хорошо, что можем включить тепло для всех. В случае непредсказуемых сбоев сообщайте на горячую линию города, чтобы наши работники быстро все починили,
– сообщил Садовый.
Напомним, что по состоянию на 28 октября, 13 областей Украины частично подключены к отоплению, что охватывает более 55% объектов социальной сферы, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Среди них:
- более 5 тысяч детских садов;
- почти 6 тысяч учебных заведений;
- более 2 тысяч – учреждений здравоохранения.
Что известно о запасах газа и отопительном сезоне в Украине?
Отопительный сезон в Украине начался 28 октября. Более 17,5 тысяч котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменено более 340 километров тепловых сетей, проведены ремонтные работы, , сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров.
Украина накопила 13,2 миллиарда кубов газа, но из-за российских атак требует дополнительного импорта для прохождения отопительного сезона. Нафтогазу нужно еще 1,9 миллиарда евро для импорта газа, часть из которых планируют привлечь через внутренние резервы и международную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в энергетике сложная из-за российских обстрелов, и нужны средства противовоздушной обороны и международная помощь. Украина ведет переговоры с Германией и Италией по поставкам электрооборудования, а также работает над импортом газа, найдя 70% необходимых средств для этого процесса.