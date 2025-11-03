Коли буде тепло у будинках Львова?

Про це розповів на брифінгу керівник комунального підприємства "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

За його словами, у понеділок почали запуск львівських котелень, які в цьому опалювальному сезоні ще не уводили в експлуатацію.

Також котельні, які до цього здійснювали подачу гарячої води або подавали тепло лише в лікарні чи школи, запрацювали і на житлові будинки.

Це не означає, що вже на сьогодні у всіх будинках є тепло, але протягом кількох днів ми повністю запустимо теплоносій до всіх будинків містян,

– наголосив Одинець.

Він додав, що тепло до житлових будинків Львова подають одночасно. Далі все ж залежить від їхньої готовності до опалювального сезону. Тобто якщо система була завчасно розповітрена та заповнена водою, то проблем з подачею тепла не має бути.

Якщо проведені всі відповідні регламентні заходи, тоді проблем не буде, будинок отримає одразу тепло,

– пояснив Одинець.

При цьому у "Львівтеплоенерго" зауважили, що інтенсивність подачі енергоносія будуть зменшувати, якщо температура повітря вдень значно зростатиме.

Важливо! Дитсадки, школи та лікарні Львова вже отримують тепло, повідомив мер міста Андрій Садовий. Заклади соціальної сфери та охорони здоров'я області забезпечили теплопостачанням до 18 жовтня.

Чи вистачить Львову газу на зиму?

Керівник "Львівтеплоенерго" також розповів, що наразі місто має договір із НАК "Нафтогаз" на постачання газу.

У договорі ліміти на постачання газу визначені помісячно, в тому числі доведені на листопад. На думку Олександра Одинця, вони є достатніми для стабільного проходження зими у Львові.

Але ви самі прекрасно розумієте, що це ліміти, які є в договорі й постачання газу буде залежати від стану газотранспортної системи та відповідно від наявності чи відсутності атак ворога і руйнувань газотранспортної системи,

– підкреслив Одинець.

Опалювальний сезон в Україні: що відомо?