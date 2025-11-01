Об отоплении для жилых домов

Социальная сфера подключена к отоплению более чем на 60%, сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

По его словам, в целом в работе уже находятся 10 354 котельные из подготовленных 17 500 тысяч. Общины 18 областей подают тепло в дома украинцев.

В фокусе сейчас – стабильная работа предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения, особенно в прифронтовых регионах, где враг ежедневно беспрецендентно обстреливает энергообъекты.

Также непростая ситуация в Кривом Роге. На сегодня здесь уже более трети жилых домов подключены к теплоносителям. По городу заменено более 100 километров тепловых сетей. Работы продолжаются, к ним привлечены 60 ремонтных бригад.

Органы местного самоуправления вместе с ОВА должны ускорить монтаж имеющегося в регионах энергетического оборудования, увеличивать резервы топлива для работы генераторов.

Какова ситуация с газом в Украине?

Угольные электростанции, газохранилища и подстанции систематически обстреливаются Россией этой осенью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

В октябре ракеты попадали в течение трех отдельных дней, уничтожая части теплогенерирующего объекта. Завод, принадлежащий компании "Нафтогаз", был поражен шестью ракетами.

От 55 до 60% газовой инфраструктуры Украины уже серьезно повреждено. Коллапс энергетической системы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Следующая зима будет самой тяжелой,

– говорят источники издания в Киеве.

Из-за этого 23 октября стало известно, что Украина временно потеряла собственную добычу газа в результате российских обстрелов. Чтобы обеспечить государство энергоносителем для отопительного сезона, Правительство выделило 8,4 миллиарда гривен на импорт газа.

Эксперт по энергетике Андрей Закревский прогнозирует, что при имеющейся частоте российских обстрелов энергетики, ближайшие 4,5 месяца Украина будет подвергаться атакам на инфраструктуру в среднем каждые 3 – 4 дня. Россияне будут брать один, два, три объекта и массированно их атаковать.

Учитывая тенденцию к регулярным обстрелам энергосистемы эксперт рекомендует следовать рекомендациям из предыдущих сезонов:

сделать трехдневные запасы воды дома;

быть готовым к 6 – 8 часовым отключениям света.

Что известно об отопительном сезоне?