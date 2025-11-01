Про опалення для житлових будинків

Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60%, повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

За його словами, загалом в роботі вже перебувають 10 354 котельні із підготовлених 17 500 тисяч. Громади 18 областей подають тепло в будинки українців.

У фокусі зараз – стабільна робота підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення, особливо у прифронтових регіонах, де ворог щодня безпрецендентно обстрілює енергообʼєкти.

Також непроста ситуація в Кривому Розі. На сьогодні тут вже більше третини житлових будинків підключені до теплоносіїв. По місту замінено понад 100 кілометрів теплових мереж. Роботи тривають, до них залучені 60 ремонтних бригад.

Органи місцевого самоврядування разом із ОВА мають прискорити монтаж наявного в регіонах енергетичного обладнання, збільшувати резерви пального для роботи генераторів.

Яка ситуація з газом в Україні?

Вугільні електростанції, газосховища та підстанції систематично обстрілюються Росією цієї осені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

У жовтні ракети влучали протягом трьох окремих днів, знищуючи частини теплогенеруючого об'єкта. Завод, що належить компанії "Нафтогаз", був уражений шістьма ракетами.

Від 55 до 60% газової інфраструктури України вже серйозно пошкоджено. Колапс енергетичної системи загрожує Україні катастрофічним похолоданням. Наступна зима буде найважчою,

– кажуть джерела видання в Києві.

Через це 23 жовтня стало відомо, що Україна тимчасово втратила власний видобуток газу внаслідок російських обстрілів. Аби забезпечити державу енергоносієм для опалювального сезону, Уряд виділив 8,4 мільярда гривень на імпорт газу.

Експерт з енергетики Андрій Закревський прогнозує, що при наявній частоті російських обстрілів енергетики, найближчі 4,5 місяці Україна зазнаватиме атак на інфраструктуру в середньому кожні 3 – 4 дні. Росіяни будуть брати один, два, три об'єкти й масовано їх атакувати.

З огляду на тенденцію до регулярних обстрілів енергосистеми експерт рекомендує наслідувати рекомендації з попередніх сезонів:

зробити триденні запаси води вдома;

бути готовим до 6 – 8 годинних відключень світла.

Що відомо про опалювальний сезон?