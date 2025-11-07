У 2025 році умови програми оновили, а розмір компенсацій збільшили, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Хто може отримати компенсацію за проживання переселенців?

Виплати надаються фізичним особам – громадянам України, які є власниками житла і розмістили там внутрішньо переміщених осіб.

Важливо! Головна умова – між власником і переселенцями не повинно бути родинних зв'язків першого ступеня, тобто батьки, діти або подружжя не враховуються.

Особи, які проживають у квартирі чи будинку, повинні бути зареєстровані як ВПО. Компенсація надається лише за безоплатне проживання, тобто власник житла не має права стягувати орендну плату одночасно з отриманням державної допомоги.

Які умови потрібно виконати для отримання компенсації?

Щоб скористатися державною програмою, власник житла повинен виконати такі умови:

Повідомити орган місцевого самоврядування або військову адміністрацію про розміщення переселенців не пізніше наступного робочого дня після їх заселення.

Подати заяву про отримання компенсації не пізніше п'яти робочих днів після завершення звітного місяця.

Надати документи, що підтверджують право власності або користування житлом.

Забезпечити безоплатне проживання переселенців, не отримуючи з них орендної плати.

Розміщені особи повинні бути зареєстровані як внутрішньо переміщені.

Не мати родинних зв'язків першого ступеня з переселенцями.

Скільки платять власникам житла у 2025 році?

Розмір виплат встановлюється постановою Кабміну №1544, власники житла отримують 450 гривень на місяць за кожну особу, розміщену у їхньому помешканні.

Як подати заявку і які документи потрібні?

Заява подається до сільської, селищної або міської ради за місцем розташування житла. Разом із заявою власник має надати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, який підтверджує право власності або користування житлом;

дані про внутрішньо переміщених осіб, які проживають у помешканні.

Заявку можна оформити особисто або через ЦНАП, а в деяких громадах – за допомогою порталу "Дія". Рішення про надання компенсації приймається протягом п'яти робочих днів, після чого кошти перераховуються на банківський рахунок власника.

Як отримати компенсацію, якщо житло зруйноване?