У 2025 році умови програми оновили, а розмір компенсацій збільшили, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Власне житло з програмою "єОселя": скільки перший внесок за квартиру

Хто може отримати компенсацію за проживання переселенців?

Виплати надаються фізичним особам – громадянам України, які є власниками житла і розмістили там внутрішньо переміщених осіб.

Важливо! Головна умова – між власником і переселенцями не повинно бути родинних зв'язків першого ступеня, тобто батьки, діти або подружжя не враховуються.

Особи, які проживають у квартирі чи будинку, повинні бути зареєстровані як ВПО. Компенсація надається лише за безоплатне проживання, тобто власник житла не має права стягувати орендну плату одночасно з отриманням державної допомоги.

Які умови потрібно виконати для отримання компенсації?

Щоб скористатися державною програмою, власник житла повинен виконати такі умови:

  • Повідомити орган місцевого самоврядування або військову адміністрацію про розміщення переселенців не пізніше наступного робочого дня після їх заселення.
  • Подати заяву про отримання компенсації не пізніше п'яти робочих днів після завершення звітного місяця.
  • Надати документи, що підтверджують право власності або користування житлом.
  • Забезпечити безоплатне проживання переселенців, не отримуючи з них орендної плати.
  • Розміщені особи повинні бути зареєстровані як внутрішньо переміщені.
  • Не мати родинних зв'язків першого ступеня з переселенцями.

Скільки платять власникам житла у 2025 році?

Розмір виплат встановлюється постановою Кабміну №1544, власники житла отримують 450 гривень на місяць за кожну особу, розміщену у їхньому помешканні.

Як подати заявку і які документи потрібні?

Заява подається до сільської, селищної або міської ради за місцем розташування житла. Разом із заявою власник має надати:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • документ, який підтверджує право власності або користування житлом;
  • дані про внутрішньо переміщених осіб, які проживають у помешканні.

Заявку можна оформити особисто або через ЦНАП, а в деяких громадах – за допомогою порталу "Дія". Рішення про надання компенсації приймається протягом п'яти робочих днів, після чого кошти перераховуються на банківський рахунок власника.

Як отримати компенсацію, якщо житло зруйноване?

  • Щоб отримати компенсацію, власник має подати заявку через Дію, після чого місцева комісія проводить обстеження і видає акт про стан житла.

  • На підставі акту, який складається після огляду, житло може бути офіційно визнане зруйнованим, а власнику відкривається доступ до програми компенсацій або житлового сертифіката.