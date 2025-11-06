Як визначити, чи житло повністю зруйноване?

Житло вважається зруйнованим, якщо воно зазнало настільки серйозних пошкоджень внаслідок бойових дій, що не підлягає ремонту або відновленню, 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Власне житло з програмою "єОселя": скільки перший внесок за квартиру

Ключовими критеріями є:

руйнування сталося після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення;

об'єкт розташований на підконтрольній Україні території або у зоні активних бойових дій;

комісія з обстеження пошкодженого майна встановила, що житло непридатне для проживання й відновлення.

Зверніть увагу! До зруйнованого житла належать будинки або квартири, в яких зруйновані несучі конструкції – стіни, перекриття, дах чи фундамент, а відновлення потребує повного демонтажу будівлі.

Обстеження зруйнованого житла може проводитися як на місці, так і дистанційно:

за допомогою фото;

відео з геолокацією;

дронів або супутникових знімків.

Після аналізу матеріалів уповноважені фахівці виносять висновок про те, що об'єкт зруйновано повністю.

Важливо! Якщо ваш будинок або квартира втратили конструктивну цілісність, перебувають на контрольованій території та пошкоджені після 24 лютого 2022 року, – таке житло може бути визнане зруйнованим. Саме це рішення відкриває право на компенсацію в межах програми єВідновлення, що реалізується через портал "Дія".

Як подати заявку, якщо житло зруйноване?

Як зазначає Міністерство розвитку громад та територій України, щоб отримати компенсацію за зруйноване житло, власник має подати повідомлення про пошкоджене або зруйноване майно через застосунок чи сайт "Дія". Алгоритм подання такий:

Увійдіть до "Дії" за допомогою електронного підпису або BankID. У розділі "Пошкоджене майно" натисніть "Подати повідомлення". Вкажіть адресу об'єкта, тип житла, дату та опис пошкоджень. Додайте фото або відео, які підтверджують факт руйнування. Надішліть заявку – після цього дані потрапляють до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Після подання заяви місцева комісія проводить огляд або дистанційну перевірку й складає акт обстеження.

На підставі цього акту житло може бути офіційно визнане зруйнованим, а власнику відкривається доступ до програми компенсацій або житлового сертифіката.

Важливо! Подати повідомлення можна навіть тоді, коли житло знаходиться у зоні, де тривають бойові дії. Якщо об'єкт на окупованій території – інформацію все одно варто внести, адже це стане підставою для отримання компенсації після деокупації регіону.

Що варто знати про компенсацію?