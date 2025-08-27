На кого поширюється "єВідновлення"?

Отримати допомогу від держави зможуть внутрішньо переміщені особи, які втратили житло через війну на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами прем'єрки, держава виплачуватиме цим ВПО до 2 мільйонів гривень на одну людину чи на сім'ю.

Спочатку програмою зможуть скористатися кілька категорій вимушених переселенців:

ВПО, що мають статус учасника бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни.

Для подачі заявки на отримання житлового сертифіката ВПО мають скористатися застосунком "Дія". Однак згодом така можливість з'явиться у ЦНАПах та в нотаріусів.

Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови,

– додала Свириденко.

Що відомо про програму "єВідновлення"? "єВідновлення" – це державна програма, яка надає фінансову допомогу українцям для відбудови пошкодженого або зруйнованого житла внаслідок війни. За цією програмою отримати кошти на ремонт будинку чи квартири або ж житловий сертифікат на придбання нового житла замість знищеного росіянами.

Як реалізується програма "єВідновлення"?