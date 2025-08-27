На кого поширюється "єВідновлення"?
Отримати допомогу від держави зможуть внутрішньо переміщені особи, які втратили житло через війну на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
За словами прем'єрки, держава виплачуватиме цим ВПО до 2 мільйонів гривень на одну людину чи на сім'ю.
Спочатку програмою зможуть скористатися кілька категорій вимушених переселенців:
- ВПО, що мають статус учасника бойових дій;
- люди з інвалідністю внаслідок війни.
Для подачі заявки на отримання житлового сертифіката ВПО мають скористатися застосунком "Дія". Однак згодом така можливість з'явиться у ЦНАПах та в нотаріусів.
Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови,
– додала Свириденко.
Що відомо про програму "єВідновлення"?
"єВідновлення" – це державна програма, яка надає фінансову допомогу українцям для відбудови пошкодженого або зруйнованого житла внаслідок війни. За цією програмою отримати кошти на ремонт будинку чи квартири або ж житловий сертифікат на придбання нового житла замість знищеного росіянами.
Як реалізується програма "єВідновлення"?
- Подати заявку на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло постраждалі можуть через "Дію". Отримані кошти українці можуть витратити на розробку проєктної документації, придбання будівельних матеріалів, оплату робіт.
- Від початку роботи програми "єВідновлення" більш як 100 000 українцям виплатили понад 25 мільярдів гривень на компенсації за зруйноване житло. Більше 17,7 тисячі людей отримали житлові сертифікати.
- 27 серпня уряд виділив додатково майже 5 мільярдів гривень на програму. Кошти призначені для фінансування житлових сертифікатів у рамках проєкту "HOME: компенсація за знищене житло".
- Раніше уряд також ухвалив рішення про дистанційне обстеження зруйнованого житла у районах активних бойових дій та на окупованих територіях, щоб спростити доступ ВПО до програми "єВідновлення".