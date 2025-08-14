Відповідні зміни закріплені наказом №1151 Міністерства розвитку громад, передає 24 Канал з посиланням на "Думська".

Хто ще отримав доступ до програми "єВідновлення"?

До переліку постраждалих територій включили 119 населених пунктів семи громад. До списку, зокрема, увійшли:

Одеса,

Чорноморськ,

Ізмаїл,

Кілія,

Вилкове,

Затока,

Кароліно-Бугаз,

Овідіополь,

Роздільна.

Цікаво знати! Програма "єВідновлення" дозволяє подавати заяви на компенсацію через портал або застосунок "Дія". Рішення про розширення дії програми на Одещину пояснюють масштабом руйнувань після ракетно-дронових атак, зокрема масованого обстрілу 26 травня 2025 року.

Маємо забезпечити, щоб кожна родина, чиє житло постраждало, могла розраховувати на реальну допомогу — не на папері, а в конкретних строках,

– заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.



Зруйноване житло / Фото Unsplash

Хто може подати заявку?

Податися на "єВідновлення" можуть мешканці населених пунктів Одеського, Березівського, Білгород-Дністровського, Болградського, Ізмаїльського, Подільського та Роздільнянського районів, чиє майно пошкоджене або знищене через війну.

Як подати

Зареєструватися в "Дії" (додаток або портал). Подати заяву про пошкодження з доказами (фото, документи). Дочекатися розгляду та отримати компенсацію. Кошти можна спрямувати на ремонт, будівництво нового житла або інші потреби відновлення. Додаткові гарантії для постраждалих

Включення до переліку постраждалих територій відкриває жителям право оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримати соціальні виплати, доступ до медичних і соціальних послуг та інших передбачених законом пільг.