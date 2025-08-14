Відповідні зміни закріплені наказом №1151 Міністерства розвитку громад, передає 24 Канал з посиланням на "Думська".
Хто ще отримав доступ до програми "єВідновлення"?
До переліку постраждалих територій включили 119 населених пунктів семи громад. До списку, зокрема, увійшли:
- Одеса,
- Чорноморськ,
- Ізмаїл,
- Кілія,
- Вилкове,
- Затока,
- Кароліно-Бугаз,
- Овідіополь,
- Роздільна.
Цікаво знати! Програма "єВідновлення" дозволяє подавати заяви на компенсацію через портал або застосунок "Дія". Рішення про розширення дії програми на Одещину пояснюють масштабом руйнувань після ракетно-дронових атак, зокрема масованого обстрілу 26 травня 2025 року.
Маємо забезпечити, щоб кожна родина, чиє житло постраждало, могла розраховувати на реальну допомогу — не на папері, а в конкретних строках,
– заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
Зруйноване житло / Фото Unsplash
Хто може подати заявку?
Податися на "єВідновлення" можуть мешканці населених пунктів Одеського, Березівського, Білгород-Дністровського, Болградського, Ізмаїльського, Подільського та Роздільнянського районів, чиє майно пошкоджене або знищене через війну.
Як подати
- Зареєструватися в "Дії" (додаток або портал).
- Подати заяву про пошкодження з доказами (фото, документи).
- Дочекатися розгляду та отримати компенсацію.
- Кошти можна спрямувати на ремонт, будівництво нового житла або інші потреби відновлення.
- Додаткові гарантії для постраждалих
Включення до переліку постраждалих територій відкриває жителям право оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримати соціальні виплати, доступ до медичних і соціальних послуг та інших передбачених законом пільг.