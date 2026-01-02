У чому суть запропонованих змін?

Новий законопроєкт пропонує доповнити Сімейний кодекс нормою, яка дозволить платнику аліментів передати нерухоме майно в рахунок виконання аліментного обов'язку за рішенням суду, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Поки що така можливість існує лише у разі добровільної згоди сторін та укладення відповідного договору.

Запропонований підхід має закрити правову прогалину, коли платник аліментів володіє нерухомістю та не виконує фінансові зобов'язання. У таких випадках суд зможе розглянути варіант передачі майна як альтернативний спосіб.

Яку саме нерухомість можуть передавати?

Передавати можна будь-яке нерухоме майно, яке підтверджене документами як власність. Це може бути квартира, житловий будинок або земельна ділянка.

Законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на етапі опрацювання в парламентських комітетах. Остаточне рішення щодо його ухвалення ще не прийняте, а норми можуть зазнати змін у процесі розгляду.

Які умови має врахувати суд?

Однією з обов'язкових умов є наявність висновку органу опіки та піклування. Він потрібен для того, щоб підтвердити, що передача нерухомості не порушує інтересів дитини та забезпечує належні умови для її утримання, зазначають у Міністерстві юстиції.

Суд також враховуватиме, чи не призведе передача майна до позбавлення дитини житла або погіршення її житлових умов, а також чи не є таке майно обтяженим іпотекою або арештом.

Зверніть увагу! Передача нерухомості може покривати як заборгованість за аліментами, так і майбутні платежі, але лише в межах вартості майна. Оцінка нерухомості відіграватиме ключову роль, адже суд має визначити, чи відповідає її ринкова ціна розміру аліментів, які підлягають сплаті.

Чи можуть забрати житло за борги?