В чем суть предложенных изменений?

Новый законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс нормой, которая позволит плательщику алиментов передать недвижимое имущество в счет исполнения алиментного долга по решению суда, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Пока такая возможность существует только в случае добровольного согласия сторон и заключения соответствующего договора.

Предложенный подход должен закрыть правовой пробел, когда плательщик алиментов владеет недвижимостью и не выполняет финансовые обязательства. В таких случаях суд сможет рассмотреть вариант передачи имущества как альтернативный способ.

Какую именно недвижимость могут передавать?

Передавать можно любое недвижимое имущество, которое подтверждено документами как собственность. Это может быть квартира, жилой дом или земельный участок.

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и находится на этапе обработки в парламентских комитетах. Окончательное решение о его принятии еще не принято, а нормы могут претерпеть изменения в процессе рассмотрения.

Какие условия должен учесть суд?

Одним из обязательных условий является наличие заключения органа опеки и попечительства. Он нужен для того, чтобы подтвердить, что передача недвижимости не нарушает интересов ребенка и обеспечивает надлежащие условия для его содержания, отмечают в Министерстве юстиции.

Суд также будет учитывать, не приведет ли передача имущества к лишению ребенка жилья или ухудшению его жилищных условий, а также не является ли такое имущество обремененным ипотекой или арестом.

Обратите внимание! Передача недвижимости может покрывать как задолженность по алиментам, так и будущие платежи, но только в пределах стоимости имущества. Оценка недвижимости будет играть ключевую роль, ведь суд должен определить, соответствует ли ее рыночная цена размеру алиментов, подлежащих уплате.

Могут ли забрать жилье за долги?