Що стримує ринок нерухомості від "перегріву"?

Державні програми впливають на ринок нерухомості, нарощуючи попит у деяких сегментах, однак стримувальні фактори не дають радикально його перегріти. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Українці можуть отримувати від держави компенсації за втрачені помешкання через житлові сертифікати або ваучери "єВідновлення". Хоч програма стала одним із факторів підтримки ринку нерухомості, її вплив часто переоцінюють, вважає оглядачка Вікторія Берещак.

За словами експертки, механізм має низку обмежень, які стримують ефект різкого перегріву цін на ринку.

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Сертифікат можуть отримати тільки власники знищеного житла або визнаного непридатним для відновлення після 24 лютого 2022 року. Процедура пов'язана з рішенням спеціальних комісій та державної верифікації, а компенсації надходять тільки за наявності фінансування з бюджету. Не кожен об'єкт підходить під програму, зокрема, на первинному ринку житло має відповідати юридичним вимогам щодо механізму продажу та реєстрації майнових прав. Через це частина проєктів фактично не може працювати з такими покупцями. Придбане за житловим сертифікатом помешкання не можна відчужувати протягом 5 років, що обмежує спекулятивний попит та перепродажі.

Як зауважує Вікторія Берещак, також сертифікат "єВідновлення" не завжди покриває реальну ринкову вартість житла. Різницю ж доводиться покривати власними коштами або кредитом. Через це покупцям часто доводиться комбінувати сертифікат із програмою державної іпотеки "єОселя", використовуючи як перший внесок.

Чи зростуть ціни на квартири через попит від власників сертифікатів та ваучерів?

Вікторія Берещак говорить, що програма "єВідновлення" радше підтримує ліквідність ринку та створює додатковий попит в окремих сегментах. Водночас його вплив стримують воєнні ризики, обмежена платоспроможність населення та складність процедур. Однак за спостереженням експертки локальний вплив на ціни все ж помітний.

Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості У сегменті невеликих готових квартир продавці дедалі частіше орієнтуються на суми компенсацій і підлаштовують цінові очікування під можливості покупців із сертифікатами. Найбільше це видно у Київській області, частині центральних регіонів та містах, які прийняли значну кількість переселенців.

Також оглядачка зауважує, що програма компенсації змінює саму структуру попиту. Покупці схильні частіше обирати готове житло або об'єкти з мінімальними ризиками введення в експлуатацію, ніж інвестувати в ранні стадії будівництва, як це було до повномасштабної війни.

Своїми спостереженнями щодо впливу сертифікатів на ринок нерухомості в інстаграмі поділилася київська рієлторка Ірина Євдокименко. Вона розповіла про випадок зі своєї практики, коли продавець, дізнавшись про наявність у покупця сертифікату "єВідновлення", вирішив підвищити вартість квартири на 10%.

За словами рієлторки, ціни на ринку нерухомості в Києві значно зросли за рахунок появи сертифікатів та ваучерів.

Що потрібно для отримання компенсації за отримане житло?

Отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло можна через програму "єВідновлення", подавши документи через Дію, ЦНАП або нотаріуса.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, подати заявку на компенсацію можуть власники квартир, приватних, садових і дачних будинків, а також українці, які придбали житло у новобудовах. Для цього потрібно:

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через Дію;

перевірити актуальність даних про право власності в Державному реєстрі та оновити їх у разі потреби;

подати заяву на компенсацію через Дію, ЦНАП або нотаріуса;

дочекатися рішення комісії.

Якщо комісія підтвердить пошкодження або знищення житла, вона має виконати огляд об'єкта в присутності власника або його представника, фіксувати пошкодження, зокрема, за фото, скласти акт обстеження та завантажити документи до реєстру, розрахувати суму компенсації.

Де сертифікати "єВідновлення" пожвавили ринок нерухомості?

У Харкові підскочили ціни на квартири попри близькість до фронту. Експерти пояснюють це ефектом "низької бази", коли ціни почали відновлюватися після глибокого падіння, і це виглядає як різкий стрибок.

Фактором пожвавлення ринку нерухомості в Харкові є також компенсація за втрачене житло. Станом на початок квітня 70% угод в місті здійснювали за сертифікатами цієї державної програми.