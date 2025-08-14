Соответствующие изменения закреплены приказом №1151 Министерства развития общин, передает 24 Канал со ссылкой на "Думская".
Кто еще получил доступ к программе "еВідновлення"?
В перечень пострадавших территорий включили 119 населенных пунктов семи общин. В список, в частности, вошли:
- Одесса,
- Черноморск,
- Измаил,
- Килия,
- Вилково,
- Затока,
- Каролино-Бугаз,
- Овидиополь,
- Раздельная.
Интересно знать! Программа "еВідновлення" позволяет подавать заявления на компенсацию через портал или приложение "Дія". Решение о расширении действия программы в Одесской области объясняют масштабом разрушений после ракетно-дронных атак, в частности массированного обстрела 26 мая 2025 года.
Должны обеспечить, чтобы каждая семья, чье жилье пострадало, могла рассчитывать на реальную помощь - не на бумаге, а в конкретных сроках,
– заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.
Разрушенное жилье / Фото Unsplash
Кто может подать заявку?
Податься на "еВідновлення" могут жители населенных пунктов Одесского, Березовского, Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского, Подольского и Раздельнянского районов, чье имущество повреждено или уничтожено из-за войны.
Как подать заявку
- Зарегистрироваться в "Дії" (приложение или портал).
- Подать заявление о повреждении с доказательствами (фото, документы).
- Дождаться рассмотрения и получить компенсацию.
- Средства можно направить на ремонт, строительство нового жилья или другие нужды восстановления.
- Дополнительные гарантии для пострадавших
Включение в перечень пострадавших территорий открывает жителям право оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получить социальные выплаты, доступ к медицинским и социальным услугам и другим предусмотренным законом льготам.