На кого распространяется "еВідновлення"?
Получить помощь от государства смогут внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье из-за войны на временно оккупированных территориях Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
По словам премьера, государство будет выплачивать этим ВПЛ до 2 миллионов гривен на одного человека или на семью.
Сначала программой смогут воспользоваться несколько категорий вынужденных переселенцев:
- ВПЛ, имеющих статус участника боевых действий;
- люди с инвалидностью вследствие войны.
Для подачи заявки на получение жилищного сертификата ВПО должны воспользоваться приложением "Дія". Однако впоследствии такая возможность появится в ЦНАПах и у нотариусов.
Программа заработает через два месяца после опубликования постановления,
– добавила Свириденко.
Что известно о программе "еВідновлення"?
"еВідновлення" – это государственная программа, которая предоставляет финансовую помощь украинцам для восстановления поврежденного или разрушенного жилья в результате войны. По этой программе получить средства на ремонт дома или квартиры или жилищный сертификат на приобретение нового жилья вместо уничтоженного россиянами.
Как реализуется программа "еВідновлення"?
- Подать заявку на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье пострадавшие могут через "Дію". Полученные средства украинцы могут потратить на разработку проектной документации, приобретение строительных материалов, оплату работ.
- С начала работы программы "еВідновлення" более 100 000 украинцам выплатили более 25 миллиардов гривен на компенсации за разрушенное жилье. Более 17,7 тысяч человек получили жилищные сертификаты.
- 27 августа правительство выделило дополнительно почти 5 миллиардов гривен на программу. Средства предназначены для финансирования жилищных сертификатов в рамках проекта "HOME: компенсация за уничтоженное жилье".
- Ранее правительство также приняло решение о дистанционном обследовании разрушенного жилья в районах активных боевых действий и на оккупированных территориях, чтобы упростить доступ ВПЛ к программе "еВідновлення".